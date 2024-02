Belotti-Fiorentina 18 mesi dopo: la scelta (infelice) per “colpa” di Mourinho

Se non fosse intervenuto Josè Mourinho, Andrea Belotti sarebbe arrivato alla Fiorentina a parametro zero già nell'estate del 2022. Decisivo fu infatti il pressing del tecnico portoghese che chiese al giocatore, che aveva scelto di lasciare Torino dopo 7 stagioni, di avere pazienza promettendogli che lo avrebbe portato alla Roma. E così il Gallo declinò l'opzione viola e aspettò gli ultimi giorni di agosto per poter sbarcare a Trigoria, allenandosi da solo a Palermo per quasi tutta l'estate. La sua avventura a Roma si è rivelata però un flop, si è ritrovato a fare la riserva di Abraham e tutte le sliding doors non si sono aperte nel verso giusto: il rigore sbagliato col Torino, l'occasione sotto porta col Siviglia in finale di Europa League. E poi alcuni infortuni. Quest'anno dopo un buon inizio, la storia si è ripetuta con Lukaku. Belotti ha sperato in una svolta con De Rossi, poi ha capito di non rientrare nei suoi piani. In questo affare - scrive il Corriere dello Sport - la Roma perde poco ma la Fiorentina può guadagnare molto dal punto di vista tecnico.