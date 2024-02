Belotti è trascinante. La sua fame di gol fa bene a tutto il gruppo

È Belotti uno dei nuovi simboli della Fiorentina. Arrivato solo da poche settimane, il Gallo ha però portato positività, entusiasmo e affidabilità. Ha strappato applausi a più riprese, gli ultimi contro la Lazio, con la certezza che la squadra può contare su di lui in ogni occasione. La grande voglia di tornare protagonista, la spinta di un giocatore che può far rinvigorire tutto il resto del gruppo, una boccata d'aria fresca che ci voleva. Belotti è ciò di cui la squadra aveva bisogno: e la gara di Torino non sarà certo come le altre .

Ha fame

Lo scrive il Corriere Dello Sport, sottolineando come l'attaccante piaccia per la sua fame in campo e di gol, trascinante. Nella partita con la Lazio (palo, rigore procurato e assist a Kayode) si è vista tutta questa volontà. E non è forse un caso se la Fiorentina lo ha inseguito per tanto tempo prima di poterlo abbracciare: e ora l'obiettivo è comune, quello di centrare l'Europa.