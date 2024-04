Belotti e Beltran preoccupano. E Barak scalda i motori

Preoccupa la condizione di salute di Belotti. Il Gallo è da monitorare. La fasciatura alla gamba evidenziata nella sua ultima apparizione è la conferma che l’attaccante non può girare al massimo per troppe partite. Specie se così ravvicinate. Anche per lui l’esclusione dalla trasferta di domenica ha valore precauzionale per evitare al Gallo stress fisico da partita di fascia bassa. Jack e Belotti, insomma, sono le posizioni da valutare con maggiore attenzione, mentre Beltran, con una caviglia così e così anche in caso di rischio presenza fra i titolari, potrebbe preoccupare un pò meno. Insomma, l’argentino può farcela, ma nel caso si decidesse di portarlo solo in panchina, al suo posto, Italiano ha la possibilità di inserire Barak o, come detto, Bonaventura. Infine Nico Gonzalez. Si era messo la squadra sulle spalle nella partita (supplementari compresi) di Conference contro il Viktoria e quindi a Salerno non c’era per affaticamento e non guai fisici concreti. Con l’Atalanta, la sua esclusione sarebbe semplicemente (e drammaticamente) una sorpresa. Lo riporta la Nazione.