Belotti decisivo in difesa ma non in attacco: tante occasioni sprecate

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla prestazione di Belotti ma non solo. Decisivo là dietro, l’ex centravanti della Roma non lo è stato altrettanto in avanti: Ikoné e poi Bennacer (costruzione da dietro sbagliata) lo hanno messo di fronte a Maignan, ma alle due conclusioni del Gallo sono mancate tempo e precisione. Quanto a errori in zona-gol, il Milan ha fatto pure peggio. Per esempio Giroud ha avuto due volte la palla buona, due volte di piatto, prima sinistro, poi destro, ai bordi dell’area piccola, ma prima Terracciano poi l’imprecisione hanno cancellato il gol. Troppo leggero il Milan quando entrava, pure con facilità, nell’area viola. La traballante fase difensiva della Fiorentina era graziata dalla superficialità dell’attacco del Milan.