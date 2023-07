Bello Parisi, ma Italiano ribadisce le sue priorità: scende in campo Commisso

«Repetita iuvant», dicevano i latini. Per questo, nella riunione di martedì pomeriggio, Vincenzo Italiano ha ribadito ai suoi dirigenti le sue priorità. Perché è vero, l’acquisto di Fabiano Parisi è stato ovviamente salutato con soddisfazione dall’allenatore ma le necessità restano altre, e son sempre le stesse: portiere e centravanti, prima di tutto, e poi centrocampista e difensore centrale di piede mancino. Esigenze che la società conosceva benissimo, e sulle quali aveva dato ampie garanzie già nel faccia a faccia di fine stagione. Rassicurazioni arrivate da Rocco Commisso in prima persona, e che son state ulteriormente ribadite martedì. Per questo, nonostante quel pizzico di preoccupazione e di impazienza tipiche di ogni allenatore, Italiano resta fiducioso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.