Battere il West Ham vuol dire Europa: l’ultima speranza della Fiorentina

La Nazione si sofferma sul fatto che la finale contro il West Ham risulta una delle poche possibilità per la Fiorentina di giocare l'Europa nella prossima stagione. Ormai, l'ottavo posto in campionato sembra un obiettivo davvero complicato. La situazione che riguarda la Juventus non è chiara e bisognerebbe aspettare metà giugno. Per quanto riguarda la classifica. Monza e Bologna sono più in forma dei viola e lottare in queste due ultime gare non sembra la strada migliore. Ecco quindi che la finale a Praga diventa ancora più importante. In questo modo verrebbero accesi i riflettori sulla stagione viola, che sennò verrà ricordata soltanto per le due finali perse.