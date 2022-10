Batistuta/2: “Cassano mi fa tenerezza, non è mai cresciuto come persona”

Gabriel confessa che da quando ha smesso sorride di più, è più rilassato. Per lui il calcio è stato un lavoro, bello ma con una grande responsabilità. La gente pagava per vederlo giocare: «non potevo permettermi che fosse solo un gioco, prendevo tutto sul serio e non avevo spazi per rilassarmi, apparivo duro». Antipatico, quindi…«Adesso sono decisamente più simpatico». Rifiuta per sé la categoria dell'avaro si considera una persona avara: «Se significa buttare via i soldi solo per fare contenti gli altri può darsi. Io mi sono guadagnato i miei soldi dal primo all’ultimo e li uso come pare a me. Poche volte compro qualcosa di cui non ho bisogno e quando ho bisogno non guardo il prezzo. Chiamatelo come volete».