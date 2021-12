Basta esperimenti, Italiano va sul sicuro: vincere per continuare a volare

Arriva il Sassuolo e la Fiorentina vuole continuare a volare. Per farlo serve, appunto, continuità e Italiano è pronto a giocarsi le sue carte

Oggi alle 12.30 la Fiorentina ospiterà il Sassuolo di Dionisi. Test importantissimo per misurare il calibro dei sogni e delle possibilità degli uomini di Italiano. "Ci serve continuità", il mister viola è stato chiaro ieri in conferenza stampa e per raggiungerla ecco in campo le prime scelte, basta esperimenti.