Torna il campionato dopo la parentesi infrasettimanale (positiva per la Fiorentina) dedicata alla Coppa Italia. I viola di Vincenzo Italiano affronteranno domenica al Franchi il Sassuolo di Alessio Dionisi, fischio d'inizio fissato per le 12:30. In palio ci sono punti pesantissimi in quello che, di fatto, è uno scontro diretto per la zona Europa. Diamo un'occhiata ai possibili schieramenti dall'inizio sui quali potrebbero puntare i due allenatori.