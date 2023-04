Barone tra diverbi ed accortezza: i precedenti faccia a faccia del dg viola

Il fedelissimo, colui che ci mette la faccia. Il Corriere dello Sport definisce così oggi Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso sempre al centro della scena, che si tratti di vicende legate alla politica del pallone o di episodi in campo. Oltre all'episodio di lunedì nel quale il dg è intervenuto negli attimi di tensione a margine di Fiorentina-Atalanta, anche in passato Barone è stato protagonista di alcuni faccia a faccia. Tra i più tesi ricordiamo quello del gennaio 2021 con l'ex Presidente della Juve Agnelli, come quello con Marotta al termine del successo dell'Inter nell'ultimo confronto del Franchi. Altre volte invece è stato preso di mira da società e tifosi avversari: il riferimento in questo caso va al match di Parma del settembre 2019 contro l'Atalanta, alla gara di andata di campionato di questa stagione contro gli orobici ed al match di Enschede nel primo impegno europeo di quest'anno dei viola, dove i vertici gigliati furono obbligati a fuggire dalla tribuna per evitare ripercussioni dopo il passaggio del turno.