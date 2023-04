Da Chiesa al parapiglia di lunedì: déjà vu Gasperini

Il quotidiano, poi, ricorda che "i fatti di lunedì sono comunque gli ultimi di una lunga lista, avviata quando la Fiorentina era di proprietà dei Della Valle e proseguiti ininterrotti stagione dopo stagione. Risale al 2018 il primo vero attrito, figlio di un rigore sul quale Gasperini contestò Chiesa («è un cascatore» disse dopo un litigio con l’allora tecnico viola Pioli) mentre il rapporto con i tifosi resta difficile da quando, nel 2020, non digerì i cori e le offese alla madre (alcuni tifosi viola gli regalarono la maglietta ironica «uno di noi»). Ma se a Firenze Gasperini ha sempre avuto da ridire a Bergamo calciatori e dirigenti della Fiorentina non hanno ricevuto grandi accoglienze. Nel primo anno di gestione Commisso, sul neutro di Parma, la sfida tra Atalanta e Fiorentina fu interrotta per gli ululati nei confronti di Dalbert, e stesse offese razziste seppellirono Vlahovic dopo una doppietta, per finire con i cori che tutta la curva dei tifosi nerazzurri riservò a Commisso nel girone d’andata".