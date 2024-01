Barone e il mercato: “Non ci facciamo prendere per la giacca da nessuna squadra”

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo. La fine della sessione invernale si avvicina e rimangono pochi giorni per far sì che la Fiorentina rinforzi la rosa a disposizione.

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo. La fine della sessione invernale si avvicina e rimangono pochi giorni per far sì che la Fiorentina rinforzi la rosa a disposizione. Tra l’altro Joe Barone non ha mancato di mandare un messaggio pubblico ai suoi interlocutori. «Ci sarà nei prossimi giorni qualche nuova entrata. Ma non ci facciamo prendere per la giacca da nessuna squadra perché i prezzi chiesti tante volte non sono reali». Messaggio chiaro. Lo riporta La Nazione.