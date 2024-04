Barak sente l’aria di casa: a Plzen Antonin vuole ritrovare se stesso

Antonin Barak cerca il riscatto. Sembra scontato, vista la brutta prova di domenica sera a Torino, eppure non lo è: perché giocare in casa ha sempre un sapore diverso. Barak è nato e cresciuto a Pribram - sessanta chilometri da Plzen - quindi sa cosa significa scendere in campo da quelle parti. Ci tiene a fare bene: «La squadra è partita meglio dell’anno scorso, ma io personalmente no, a causa dei problemi fisici. Ho cercato di ritrovare la condizione migliore il prima possibile e preferisco non parlare di passato: siamo ancora in lotta su tre fronti, spero solo che porteremo casa un risultato importante». In campo internazionale Barak si accende con facilità, vedi l’indimenticabile gol di Basilea o più recentemente la rete del quattro a tre finale al Maccabi Haifa, in Ungheria. Entrambe le volte allo scadere. Il dato interessante è che l’ex Verona quest’anno ha segnato tre gol in Europa ma solo una in campionato, dove però ha giocato quasi il triplo delle partite. Significa che la Conference lo esalta, e lui è il primo a rendersene conto. Infatti vuole alzare a tutti i costi quella coppa: «La sconfitta in finale ci ha dato una fame più grande per riprovare a vincere, e adesso dipende solo da noi e da come giocheremo. Vogliamo passare in semifinale e poi in finale. Possiamo farcela, abbiamo una motivazione perfetta per provarci. Dobbiamo sfruttare la nostra forma migliore, poi capiremo di che cosa saremo capaci». Lo riporta Il Corriere dello Sport