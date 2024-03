Barak e Nzola: occasione concreta per scacciare le voci di mercato

L’angolano, dopo aver rifiutato - non senza polemiche - la partecipazione alla Coppa d’Africa, sogna di trovare il sesto centro stagionale per riaprire il ballottaggio col Gallo Belotti per un posto da titolare

L'importanza delle alternative, soprattutto quando giochi tante partite. è fondamentale. Per questo motivo in casa Fiorentina, con una Conference che entra sempre più nel vivo, serve andare a puntare su quei giocatori che hanno giocato meno e che cercano il riscatto. Nella lista ci sono sicuramente Nzola e Barak, che nella competizione europea potranno trovare il giusto spazio. L’angolano, dopo aver rifiutato - non senza polemiche - la partecipazione alla Coppa d’Africa, sogna di trovare il sesto centro stagionale per riaprire il ballottaggio col Gallo Belotti per un posto da titolare anche in campionato mentre il ceco conta di tornare nell’undici di partenza contro gli israeliani a oltre due mesi di distanza dall’ultima volta.