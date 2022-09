Baiano: “Batistuta alla Fiorentina? Grande risorsa. Ma sarà difficile…”

Anche Ciccio Baiano parla alla Gazzetta dello Sport di oggi di Batistuta. Queste le sue parole: "Sono stato con lui una settimana fa, abbiamo giocato a padel. Mi ha accennato della volontà di entrare in società, ne abbiamo parlato spesso. E io sono super favorevole: lui ha dato tanto alla Fiorentina. Intanto porterebbe prestigio e lustro e sarebbe in grado di svolgere il lavoro che fa Zanetti all’Inter. Ma bisogna capire quali sono le sue reali intenzioni: credo che vorrebbe un ruolo importante, che possa incidere. Per questo la vedo difficile".