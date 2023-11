Babacar: “Beltran e Nzola ok insieme. Tornerei di corsa a Firenze”

Magari nel corso degli ultimi anni avrà un po’ perso il ritmo e soprattutto quel sorriso contagioso che dalle parti del Franchi lo ha reso fin dal suo debutto nel 2010 un’icona, eppure Khouma El Babacar resta ancora oggi uno dei goleador più prolifici della recente storia della Fiorentina. 39 centri in 128 presenze e il titolo di calciatore più giovane della storia del club ad aver segnato tra i professionisti. Basterebbe questo per volere almeno la metà del bene che la punta senegalese, oggi al Copenaghen, prova ancora per Firenze: «La maglia viola per me è una seconda pelle. E ho detto tutto. Porto nel cuore i fiorentini e ogni volta che ho tempo libero dagli impegni calcistici torno in città» racconta al Corriere dello Sport, non appena gli viene chiesto perché da tempo stia postando a nastro sul suo profilo Instagram i gol più belli realizzati con la Fiorentina.