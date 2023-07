Audero-Dominguez, situazioni bloccate. E Italiano sogna Beltran alla Immobile

Classe 2001, ha segnato 16 gol tra campionato e coppe (4 nella Libertadores) e viene segnalato come un simil Immobile, uno che punta dritto alla porta e pure forte in area. Ciò che serve ad Italiano per avere più profondità.

Caccia al difensore, ma anche gli altri tasselli mancanti: un portiere (Audero, ma siamo lontani), un centrocampista (Dominguez, ma stesso impasse) e una punta da doppia cifra. Mentre sembrava che tutte le strade portassero a Nzola, è spuntato fuori un nome nuovo e intrigante: Lucas Beltran, 22 anni che ha appena vinto il campionato col River Plate, squadra in cui è cresciuto. La Viola ha contattato il club argentino, che vuole almeno 20 milioni e sconti non ne farà. Beltran sarebbe un profilo interessante. Classe 2001, ha segnato 16 gol tra campionato e coppe (4 nella Libertadores) e viene segnalato come un simil Immobile, uno che punta dritto alla porta e pure forte in area. Ciò che serve ad Italiano per avere più profondità. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.