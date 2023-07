Attesa per la presentazione del Viola Park. Cinque gare a Bagno a Ripoli

Davanti al Viola Park è comparsa una scritta molto grande subito coperta anche se - come scrive La Repubblica- molti tifosi l'hanno notata e rilanciata sui social: “ Rocco Commisso training center”. Potrebbe essere il nome del nuovo centro sportivo ma la Fiorentina non conferma e rimanda la presentazione a stamani. Alle nove ci sarà il primo allenamento con i test medici e atletici che saranno svolti all'interno di una delle sale realizzate appositamente. La squadra in questi giorni si allenerà in due finestre: alle 9 la seduta mattutina mentre alle 18.30 quella pomeridiana, i giocatori dormiranno al Viola Park e le sedute non saranno visibili al pubblico. La Fiorentina andrà avanti fino al 26 luglio, quando giocherà a Belgrado l’amichevole con la Stella Rossa. Cinque le gare della pre season che si giocheranno a Bagno a Ripoli: sabato alle 20 il debutto con la Primavera, poi il 20 sfida al Parma, il 23 al Catanzaro, l’11 e il 12 agosto contro Sestri Levante e Ofi Creta. Per la sfida del 26 la volontà è quella di far accedere i tifosi nel mini stadio dentro il Viola Park.