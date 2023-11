Attacco viola, due riflessioni: dove deve intervenire Italiano e dove la società

Sia di natura tattica nell’immediato - aspetto che compete a Vincenzo Italiano, che tuttavia quella “fame” e “cattiveria” da gol che a Beltran e Nzola sono troppo spesso mancate non può certo insegnarle da zero

Il Corriere dello Sport pone dei dubbi sull'attacco viola. Ovvio, quindi, che lo score attuale imponga riflessioni. Sia di natura tattica nell’immediato - aspetto che compete a Vincenzo Italiano, che tuttavia quella “fame” e “cattiveria” da gol che a Beltran e Nzola sono troppo spesso mancate non può certo insegnarle da zero - che tecnica, con un occhio rivolto già alla prossima sessione di mercato. Il primo, però, a sapere che la Fiorentina ha fatto un anno fa il record di ricavi grazie soprattutto al percorso in Europa (e ai gol che ci sono stati) è proprio Commisso. Che certamente ricorderà anche come Cabral e Jovic (30 reti in due al termine della scorsa stagione) abbiano terminato il torneo rispettivamente con il titolo di capocannoniere e vice-capocannoniere dell’ultima Conference.