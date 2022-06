Attacco futuro: chi con Cabral? Tra Djuric, Piatek e un principe azzurro

La Fiorentina si interroga sul ruolo di Cabral: chi per affiancarlo? Tra Piatek, Djuric e il sogno Pinamonti

Fidarsi di Cabral come centravanti titolare della prossima stagione o guardare altrove? Se lo chiede La Nazione nella sua edizione odierna. Il dilemma di questi giorni sarà risolto nella giornata di mercoledì, quando mister Italiano darà il proprio parere tecnico a Barone e Pradè. Il giudizio sull’attaccante brasiliano è sospeso: arrivato a gennaio dal Basilea per 15 milioni di euro, ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista. A referto soli due gol. Volenteroso ed applicato, ma la Fiorentina ha bisogno di più dal suo centravanti. Le attenuanti non mancano. ma questi sono giorni cruciali per non sbagliare la costruzione della rosa. Il club gigliato si trova ad un bivio: completare il reparto offensivo con delle alternative o virare su un calciatore importante da mettere in concorrenza con il brasiliano? Nel primo caso rientrano le opzioni Piatek, ottenuto a buone condizioni, e Djuric come terza punta.