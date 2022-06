Italiano incontra Barone, 3°atto: ecco il vertice chiave per il futuro

Il futuro della Fiorentina si capirà questa settimana , durante la quale è previsto l’atteso faccia a faccia di Italiano con Pradè e Barone

La serenità dell'estate per la Fiorentina - scrive La Nazione - passa molto da questa settimana, durante la quale è previsto l’atteso faccia a faccia tra la dirigenza e Vincenzo Italiano. Il dg Barone è di ritorno dall'America e in agenda ha già l'incontro di mercoledì 8 giugno. Il giorno chiave per il vertice che definirà le prossime mosse del club. Nelle intenzioni del club, Italiano era e resta la priorità assoluta attorno alla quale alimentare il progetto, ma andranno al contempo capite le intenzioni dell’allenatore. Il tecnico di Karlsruhe chiede ampie garanzie per il mercato estivo e vorrà discutere dei dettagli relativi al rinnovo di contratto. Le discussioni con la società - con Fali Ramadani intermediario - sono iniziate mesi fa, ma restano da limare i dettagli per trovare l’intesa definitiva. Priorità al contratto, poi saranno i piani sul mercato a farla da padrone.