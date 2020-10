Attacco, Belotti e Milik resteranno dei sogni. Piatek unica pista concreta

Per l’attacco, non è ancora da scartare l’ipotesi Krzysztof Piatek (LEGGI QUI la nostra indiscrezione). Come scrive il Corriere Fiorentino, il polacco è rimasto l’unico obiettivo nel caso che la Fiorentina voglia muoversi per un centravanti: Belotti e Milik resteranno solo dei sogni, l’ex Milan invece è ancra un’ipotesi concreta. Qualora si chiuda l’affare, uno tra Vlahovic e Cutrone è destinato a partire: il serbo in prestito, l’italiano in via definitiva.

RIBERY, CAVIGLIA MALCONCIA: GIOCA VLAHOVIC, MA IL FRANCESE VUOLE PROVARCI