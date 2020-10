Ribery scalpita, Iachini frena. La caviglia fa male, ma il francese vuole esserci con la Samp

Una settimana praticamente senza allenamenti, ma le riserve di Beppe Iachini verranno sciolte solo nelle ultimissime ore che precedono il match di stasera. Il duro colpo subito da Barella alla caviglia destra – quella già operata – rende in dubbio la presenza di Franck Ribery con la Sampdoria. E anche se il francese scalpita e vorrebbe giocare a tutti i costi, il fastidio c’è ancora. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in preallarme c’è Vlahovic, uscito con una valanga di critiche da San Siro: anche al tecnico viola non è piaciuto l’atteggiamento dopo il gol sbagliato, ma potrebbe dare fiducia al serbo in caso di forfait dell’ex Bayern. LA PROBABILE FORMAZIONE: ANCHE PEZZELLA NON CE LA FA