Atalanta-Fiorentina: i dubbi di Italiano

Sabato sera la Fiorentina sfiderà l'Atalanta di Gasperini a Bergamo. Italiano è al lavoro per sciogliere gli ultimi dubbi

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è pronta a fare largo ai debutti nella trasferta di Sabato. Infatti, Italiano sarebbe deciso a far partire dal primo minuto Torreira al posto di Pulgar e Odriozola si gioca un posto da titolare con Venuti, che per il momento sembrerebbe un po' più avanti nelle gerarchie. Per il resto, non dovrebbe cambiare molto. Oggi torneranno i serbi e entro venerdì tutti i giocatori saranno a disposizione, tralasciando il caso dei sudamericani.Italiano è al lavoro, la Fiorentina anti-Atalanta sta prendendo forma.