Arthur, una giornata intensa per recuperare il tempo perso a Liverpool

Tutto in un giorno. La prima giornata viola di Arthur Melo è stata intensa, del resto va recuperato il tempo perduto in quel di Liverpool. Il nuovo regista di Vincenzo Italiano e ormai ex centrocampista della Juventus, è arrivato al Viola Park al mattino, visitando il centro sportivo e svolgendo i primi test. Dopo pranzo via alle rituali visite mediche, svolte in una nota clinica nei pressi del centro della città: sorrisi all’ingresso, sorrisi all’uscita, nessuna parola. Per quelle ci sarà tempo, al momento testa solo al campo. Ed infatti nel tardo pomeriggio il brasiliano si è allenato sul campo con i nuovi compagni, iniziando a recepire le prime richieste del tecnico che ha in mente di affidargli le chiavi della regia. Non essendo ancora stato ufficializzato il trasferimento e depositato il contratto in Lega, è servita l’autorizzazione della Juventus, club ancora proprietario del cartellino. Formula particolare quella del trasferimento con il prestito oneroso (2 milioni abbondanti), diritto di riscatto futuro a 20 milioni, e stipendio pagato dalla Juve. Ma con un bonus importante che la Fiorentina dovrà elargire in caso di 25 presenze stagionali con la maglia viola. A prescindere dai numeri, conta il campo. Lì Arthur dovrà tornare se stesso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.