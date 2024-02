Arthur torna, ma va in panchina: sarà titolare contro il Bologna

La Fiorentina ha molti dubbi di formazione, partendo dal centrocampo. Arthur torna tra i convocati dopo giorni complicati dal punto di vista fisico e siederà in panchina. Tra tre giorni c'è la sfida contro la squadra di Thiago Motta e con ogni probabilità giocherà la gara del Dall'Ara dal primo minuto. Per questo motivo al Franchi, contro il Frosinone sarà rinnovata la fiducia a Maxime Lopez dopo la sfida contro il Lecce. Al suo fianco giocherà uno tra Mandragora e Duncan, con l'ex Torino leggermente in vantaggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.