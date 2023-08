Arthur scalda i motori ed Italiano gongola: “Ho spinto tanto per averlo”

Su Tuttosport, un approfondimento sull'amichevole vinta 0-4 ieri dalla Fiorentina contro il Grosseto, con alcune indicazioni su un nuovo acquisto viola: Arthur. Contro i maremmani, il brasiliano ha dato risposte positive cominciando a scaldare i motori e trovando anche la prima rete assoluta in viola, oltre che esordire dal primo minuto. Buone notizie dunque per Italiano, il quale sul centrocampista aveva commentato: «Ho spinto tanto anche io per averlo, è una nostra scommessa e sono convinto che quando sarà in forma dal punto di vista fisico potrà darci molto perché ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori già in rosa».