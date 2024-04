Arthur o Mandragora? Che partita ha in mente Vincenzo Italiano?

Italiano dovrà fare delle scelte anche questa sera, soprattutto sulla formazione. Perché se da un lato saranno le condizioni fisiche a fare da «bussola» (arrivati a questo punto ogni volta giocherà solo chi può spingere al cento per cento), dall’altro pensando alla sfida di oggi Italiano deve scegliere se puntare più sul palleggio (e quindi su uno come Arthur per intendersi) o se privilegiare la struttura e la capacità di attaccare l’area di rigore di gente come Mandragora o, in alternativa, anche Barak. Per il resto, dovrebbe essere la Fiorentina più attesa, con Dodò e Biraghi sulle fasce, Nico e Kouame ai lati del tridente e Beltran a supporto di Belotti. «Ci aspettavamo — chiude Italiano — tutti qualche gol in più da parte di un ragazzo che per tutto il lavoro che fa merita davvero di tornare a esultare ma manca poco, ne sono convinto». Lo riporta il Corriere Fiorentino.