Arthur il fulcro, rivoluzione in attacco. Nasce la nuova Fiorentina

Si avvicina sempre più il primo giorno di scuola in casa Fiorentina. Finite le vacanze e pure le prime amichevoli, resta ancora qualche dettaglio da ultimare, ma poi si comincerà a fare sul serio: sabato, ore 20.45, arriva l'esordio in un Marassi infuocato. Un bel banco di prova per una neopromossa con grande entusiasmo sia da parte del pubblico che per un argentino come Retegui.