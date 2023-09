Arthur è un bel regista, Maxime Lopez forte: centrocampo completo

Arthur non è solo «un cane rimasto in gabbia per troppo tempo» – cit Pradè – ma proprio un bel regista. La Fiorentina aveva bisogno di uno come lui e il fatto che sia arrivato in prestito non sembra spostare le prospettive personali: prendersi una bella rivincita dopo due anni passati in periferia, il primo nella Juve e il secondo a Liverpool. Molta voglia di tornare in vetrina per Arthur, che assistito da una buona forma (e magari dosato) potrà fare la differenza. Il suo vice o possibile compagno di reparto sarà Maxime Lopez, arrivato dal Sassuolo proprio nell’ultimo giorno di mercato: piccolo, combattivo, ragionante. Un profilo che mancava. Con Castrovilli ai box e Amrabat partito per Manchester in prestito (quasi 10 milioni, più diritto di riscatto a 20 e altri 5 di bonus) il reparto si completerà con Mandragora, Duncan e Bonaventura, affidabili perché hanno imparato a memoria il gioco di Italiano. In più Infantino (classe 2003) e Sabiri offriranno il loro contributo in una zona ai margini fra il centrocampo e l’attacco. Lo riporta la Nazione.