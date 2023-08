Arthur e Nzola giocano d’anticipo: si candidano dal 1′ per Genova

Mancano ancora tanti giorni alla prima di campionato, ma qualche gerarchie emerge già. E con tanti acquisti (otto) maturati nell'estate viola c'è soprattutto curiosità per capire chi dei nuovi potrà giocarsi i gradi dei titolari. Secondo il Corriere Dello Sport sono soprattutto Arthur e Nzola, candidati primi ad essere in campo dall'inizio contro il Genoa. Fra quattro giorni sapremo la risposta dal campo, ma intanto Italiano fa i conti con i segnali delle amichevoli estive.

Qualità

A deporre a favore dei due, si legge, la capacità di inserimento dell'ex Juve che unita alle doti tecniche e alla qualità sono fondamentali nel gioco di Italiano. Da osservato speciale ha conquistato la fiducia in poche gare giocate e col tempo può diventare quell'intenditore che la Fiorentina cercava da tempo. L'angolano, invece, al netto di una condizione fisica non al 100%, può giocare subito (o in alternativa in Conference il giovedì). Italiano lo conosce più che bene e sa perfettamente cosa potergli chiedere. La priorità è ora velocizzare il suo inserimento in squadra.