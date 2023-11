Arthur e la sua rivincita. Alla Juventus buono solo per i conti

Sarà una vampata d’orgoglio ricordato il triste biennio in bianconero. Servì più ai libri contabili che in campo, consentendo di mettere a bilancio una «spesa» di 72 milioni grazie allo scambio con Pjanic.

Tutta da godere anche la partita di Arthur Melo, l’ex juventino che ha preso il volante della Viola. Sarà una vampata d’orgoglio ricordato il triste biennio in bianconero. Servì più ai libri contabili che in campo, consentendo di mettere a bilancio una «spesa» di 72 milioni grazie allo scambio con Pjanic. Fosse rimasto Sarri, avrebbe potuto fare ciò che preferisce: legare la manovra nel breve e accompagnare una squadra che si accampa nella metà campo avversaria. Invece arrivò Pirlo ch un giorno disse: «Arthur è troppo “spagnolo”, gioca corto e non vede avanti». Infatti il Barcellona lo aveva pescato dal Gremio per farne uno Xavi. Se la Juve voleva un lanciatore alla Pirlo, avrebbe dovuto pescare altro. Con Allegri, che ama i Busquets e non gli Xavi, andò anche peggio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.