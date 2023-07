Arthur è già nel sistema tattico di Italiano. Con lui la Fiorentina cambia!

Il debutto, non ancora ufficiale, di Arthur con la maglia viola è durato circa venticinque minuti subentrando a Mandragora nella ripresa dell'amichevole contro il Catanzaro. Il suo stato fisico ha convinto Italiano a metterlo in campo pur essendo arrivato da pochissimi giorni a Firenze e con solo qualche allenamento sulle gambe. Schierato da mediano nel consueto 4-2-3-1 di Italiano ha intercettato un paio di palloni da interditore e si è abbassato di qualche metro rispetto al compagno Duncan per impostare l'azione. Come riporta il Corriere dello sport, proprio Arthur ha le capacità per cambiare il modulo preferito da Italiano, in un 4-3-3 anche a partita in corso. Senza nulla di veramente sostanziale Arthur ha comunque dimostrato di aver già intuito che cosa gli chiederà Italiano e come funzionerà la Fiorentina nelle due fasi principali del gioco. Adesso la missione di Italiano sarà quella di recuperarlo al massimo dal punto di vista fisico