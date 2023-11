Arthur, con 5,5 milioni di stipendio il riscatto diventa impossibile

Arthur è diventato una pedina fondamentale. L'impiego del brasiliano da parte di Italiano racconta di un inserimento pressoché immediato (il brasiliano è rimasto fuori solo in una delle 18 gare stagionali collezionando 1112 minuti) di recente anche il procuratore ha sottolineato la bontà di un’operazione sulla quale Fiorentina, Juventus e calciatore dovranno confrontarsi. I viola possono contare sull’eventuale riscatto , ma l’ingaggio del centrocampista resta il nodo più complicato da sciogliere, anche perché a oggi il peso dei 5,5 milioni di stipendio è interamente sulle spalle bianconere. Un aspetto non di poco conto se si considera che in casa viola il più pagato è il difensore Milenkovic (al quale penserebbe la Roma) che tocca i 3 milioni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.