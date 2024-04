Arthur, Bonaventura, Nico: Italiano cala gli assi per il finale di stagione

Infine Gonzalez. Dopo l’infortunio accusato a metà dicembre, sta faticando a ritrovare la brillantezza dei momenti migliori. Un solo gol e un solo assist da quando è rientrato. La convocazione con l’Argentina, alla quale chiaramente non rinuncerebbe mai, si è rivelata però determinante nei calcoli di Italiano. Contro l’Atalanta dovrebbe tornare sull’esterno d’attacco. Le possibilità di arrivare in fondo e di conquistare un trofeo passano anche e soprattutto da una sua giocata, da un suo acuto, da uno dei suoi gol decisivi.

