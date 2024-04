Arthur a tutti i costi: Italiano vuole recuperare il suo regista

Servono più certezze sotto il profilo del gioco, insomma, e il secondo tempo dell’Allianz Stadium è la dimostrazione pratica che la formula con il “geometra” a centrocampo è vincente. O quanto meno azzeccata. Se è vero che domenica è mancato il contributo di un regista vero e proprio, l’assenza di Arthur, grosso modo da un mese, è come minimo penalizzante. Il brasiliano ha portato a casa dodici minuti contro l’Atalanta, mercoledì scorso, altrimenti da inizio marzo avrebbe messo a referto un solo minuto di gioco (in casa contro la Roma). Troppo poco, specie nel momento in cui la Fiorentina necessita come il pane delle sue idee. Ma Italiano lo sa e farà di tutto per portarlo a regime dopo un periodo di problemi fisici che potrebbero averlo condizionato mentalmente ancor prima che fisicamente: «In questo momento Arthur ha avuto dei problemi e deve mettersi in condizione - le parole del tecnico a Torino - ma ho scelto Maxime che ha fatto una bella prestazione. Resta il fatto che i primi venti minuti ci hanno fatto perdere la partita». Lo riporta il Corriere dello Sport.