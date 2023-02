Arriva il Braga: serve una partita seria senza complicarsi la vita

Se è vero che è sempre meglio 'non dire gatto se non ce l’hai nel sacco', allora stasera la Fiorentina farà bene a tenere alta la guardia. Certo, con la serenità di chi ha vinto la gara d’andata in trasferta per 0-4, ma senza dar nulla per scontato e, come dicono gli allenatori, facendo comunque una partita seria. Per tenere alta la tensione e regalare una gioia ad uno stadio che nel nuovo anno ha visto vincere i viola in una sola occasione (il 1 febbraio, nei quarti di Coppa Italia col Torino). «Come ogni gara anche questa avrà una storia a sé — ha avvertito Vincenzo Italiano alla vigilia — Non esistono vantaggi, dilapidare quanto fatto sette giorni fa sarebbe folle». Parole di un allenatore che sa bene quanto «nel calcio tutto sia possibile», e che quindi dai suoi pretende la massima attenzione possibile. Anche perché, e il gol subito domenica con l’Empoli ne è stata l’ennesima dimostrazione, questa è una squadra che troppo spesso offre agli avversari qualche regalo di troppo. L’obiettivo insomma è evitare di complicarsi la vita da soli e gestire lo sforzo pensando che, lunedì, a Verona si giocherà un match fondamentale per un campionato nel quale la classifica si è fatta (abbastanza) preoccupante".