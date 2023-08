Arthur e i minuti d’oro: vuole prendersi la Fiorentina prima della Conference

Il regista ha fretta di prendere in mano il centrocampo viola

Nei test amichevoli contro Catanzaro, Stella Rossa e Grosseto (in quest'ultima da titolare). Adesso il regista brasiliano è atteso da gare nelle quali il livello salirà, nonostante si tratti sempre di amichevoli, contro Newcastle e Nizza: l'ex Barcellona e Liverpool vuole prendere in mano le chiavi del centrocampo gigliato in vista del preliminare di Conference League, che i viola affronteranno al termine di agosto. Lo scrive Il Tirreno.