Argentina e Fiorentina: le due sfide di Nico Gonzalez

Repubblica Firenze si concentra su Nico Gonzalez , tornato nel gruppo dell'Argentina. Il quotidiano ripercorre l'esclusione dal mondiale, nonostante l'iniziale convocazione, per via dell'infortunio e gli attriti con i tifosi della Fiorentina, affievolitosi anche grazie alla mediazione con Joe Barone.

"Fin qui - si legge - sette gol e due assist per Gonzalez. Anche se l’argentino è tornato completamente a disposizione soltanto a inizio 2023. Da quel momento Italiano non l’ha più tolto dallo schieramento titolare: il rigore vittoria allo scadere col Sassuolo, la perla a Roma contro la Lazio, ancora un rigore calciato con freddezza nel successo col Milan. E poi le giocate, lo strappo, il servizio a supporto dei compagni. A gennaio il calciomercato non l’ha distratto, con la Fiorentina che ha chiuso i discorsi di ogni ipotetica trattativa ( interessati soprattutto i club della Premier) blindando il giocatore. Il contratto è in scadenza nel 2026 e in estate, se il rendimento di Gonzalez rimarrà costante, potrebbe tornare ad accendersi il mercato per lui.