Commisso cerca la vicinanza. No a Empoli, perplessità su Modena e Pistoia

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle possibilità rimaste per la Fiorentina di giocare più vicino possibile a Firenze. Questa è la prerogativa data da Rocco Commisso ma Empoli, la soluzione migliore, sembra sempre più complicata. Rimangono il Braglia di Modena (che ha il grave handicap di essere a oltre 100 km di distanza da Firenze e scontenterebbe sia i tifosi che la società viola per i costi gestionali) e, molto più sullo sfondo, il Melani di Pistoia, impianto su cui tuttavia resta più di una perplessità (buona parte dello stadio è inagibile e servirebbe una rapida messa in sicurezza).