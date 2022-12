Arezzo-Fiorentina: Italiano studia la formazione per il primo test

A ranghi ridotti, ma con tanta voglia di ricominciare. La Fiorentina tornerà in campo oggi per la prima di otto amichevoliche si snoderanno nel corso di tutto dicembre. Si ripartirà dall’Arezzo e dagli esperimenti di formazione che faranno da prove in vista della seconda parte di stagione. La Nazione ipotizza le scelte di Italiano in vista del derby con gli amaranto, con appena quattro sedute nelle gambe. Oltre ai viola ai Mondiali, saranno assenti alcuni elementi cardine come gli infortunati Sottil e Gonzalez e gli ex nazionali ancora in vacanza, Kouame e Barak.