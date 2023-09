Aquilani, Pizarro, ma non solo. Questo centrocampo ricorda Torreira

Il centrocampo leggere della Fiorentina, ricorda qualcosa? Il riferimento è quello al terzetto che fece le fortune della gestione Montella, Borja Valero, Pizarro e Aquilani la cui altezza media era 176 cm, quanto ai risultati molto lo racconteranno le prossime partite seppure in passato l’esperimento di Italiano di consegnare le chiavi del gioco a Torreira (altro regista ben al di sotto del metro e ottanta), abbia già dato ottimi frutti. Di certo rispetto alla passata stagione anche alcune contingenze hanno ridotto di oltre un paio di centimetri l’altezza media della rosa (l’anno scorso i viola erano quindicesimi con una statura media di 183 cm, in una classifica guidata dalla Roma a quota 184,9), come lo stop di Castrovilli (187 cm di altezza) o la partenza di Sabiri (186). Lo riporta il Corriere Fiorentino.