Aquilani e quelle offerte dalla Germania. Così Kayode è diventato grande

Il Corriere dello Sport si sofferma su Kayode. Il resto, poi, è storia recente: due annate da protagonista nella Primavera viola sotto la guida di Aquilani (che già gli erano valse offerte dalla Germania da parte di Schalke04 e Borussia Moenchengladbach), l'affermazione in Under-19 con Bollini (dove solo un mese fa con un colpo di testa ha deciso la finale dell'Europeo) e - dopo nemmeno un giorno di vacanza - l'approdo in pianta stabile in prima squadra a Firenze dove Mike - sfruttando le precarie condizioni di Pierozzi - è stato abile a guadagnarsi la fiducia di Italiano che lo ha premiato con l'esordio in A alla prima opportunità. Il risultato? Una prova da incorniciare: nove recuperi palla, una velocità massimale raggiunta durante gli sprint di 32,8 km/h (consideriamo che il record del mondo di Usain Bolt, 9”58 stabilito a Berlino comporta una media oraria di 37,57 Km/h) e una confidenza col pallone da veterano.