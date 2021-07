Antognoni, l’Unico Dieci al passo d’addio. E potrebbe tornare in Federazione

Giancarlo Antognoni è oggi un po' più lontano dalla Fiorentina. L'offerta fatta dal club non lo convince e le sue parole di ieri sono chiare

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola torna sul caso Antognoni. Ne parliamo da tempo, soprattutto con il timore di sviluppi tutt'altro che positivi per l'Unico Dieci in società. Le sue parole di ieri non hanno chiarito molto, anzi: la sensazione secondo il quotidiano è che si vada rapidamente verso i titoli di coda da dirigente viola. Il suo amore con la città è indistruttibile, non ci sono dubbi, ma il suo presente in società potrebbe essere ormai in chiusura. All'inizio della prossima settimana arriverà la tanto attesa decisione, che poi verrà comunicata alla città. L'offerta che la Fiorentina ha fatto ad Antognoni è quella di responsabile del settore giovanile e capo area scouting, non più in Prima Squadra come fino allo scorso 30 giugno. Le premesse non portano all'ottimismo e, a meno di colpi di scena, la bandiera della Fiorentina è oggi un po' più lontana dal suo club. Il quotidiano ipotizza come potrebbe ora tornare in Federazione, in cui ha già ricoperto un incarico in passato.