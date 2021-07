Antognoni: “Devo fare una scelta importante, colpa non mia ma di qualcun altro”

L'Unico 10 ieri a cena con il gruppo ultras UV73: "A prescindere dalla mia decisione, staremo per sempre insieme"

Giancarlo Antognoni, presente ieri sera alla cena al Torrino Santa Rosa organizzata dal gruppo ultras UV73, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non ci siamo traditi mai, credo che sia la cosa più importante al di là dei discorsi che si fanno in giro. Voi non avete tradito me e io non ho tradito voi, questo è bello. Oggi mi ritrovo a decidere una cosa abbastanza importante, non per colpa mia ma di qualcun altro".