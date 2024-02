Ansia, pressione e sfortuna: sbagliato un terzo dei rigori

"Quello contro la Lazio di lunedì sera è stato il secondo rigore di fila sbagliato dal Nico Gonzalez, dopo il primo fallito con l’Inter. Un errore che va a rimpinguare un dato che preoccupa. Si, perché adesso salgono a 4 i penalty sbagliati dalla Fiorentina in questa stagione (3 di fila) contro i 7 realizzati. Su un totale di 11 rigori tirati, la percentuale delle conclusioni vincenti è del 63,70%. Un numero non altissimo se si pensa che solitamente il tiro dal dischetto è più un vantaggio per l’attaccante che per per il portiere. Dati pericolosi, in quanto i rigori falliti rappresentano quasi un terzo di quelli avuti a disposizione. Sfortuna? Pressione? Superficialità? Domande che il tecnico viola si sta facendo in questi giorni, anche se per fortuna l’ultimo errore non ha inciso sul risultato. Con Sassuolo (rigore sbagliato da Bonaventura), Napoli (rigore sbagliato da Ikoné) e Inter (rigore sbagliato da Gonzalez) sono infatte arrivate tre sconfitte. La sensazione è che, in questo momento, la questione sia psicologica".