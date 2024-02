Andrea Belotti fa vibrare la cresta: cronaca della rinascita del “Gallo”

Pronti via e mano sopra la testa. Basta un quarto d’ora per vedere Andrea Belotti che fa vibrare la cresta. Il canto del Gallo sveglia la Fiorentina e dà la carica per segnare ben cinque reti. Un buongiorno (per il gol) che si vede fin dall’alba del match. La prima di Belotti al Franchi, e la seconda in generale viola, non poteva iniziare né finire meglio. Tornando titolare e protagonista al centro dell’attacco di una squadra importante, dopo che a Roma si era dovuto accontentare di fare il vice. Non giocava 70 minuti in campionato da due mesi e di fatti dopo la doppietta all’esordio contro la Salernitana aveva segnato solo un’altra rete contro il Cagliari, l’8 ottobre. Ieri ha beneficiato di un Ikoné più vivo del solito, che al 16’ gli ha servito in area una bella palla da girare in rete. Una dose di fiducia che gli ha permesso di continuare a giocare alla grande per tutta la gara. Ha messo Mandragora davanti alla porta e ha sfiorato la doppietta sul gol di Quarta, quando è saltato più alto del compagno e lo ha quasi «spinto» in porta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.