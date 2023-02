Ancora 0 gol da ex. Milenkovic vuole fermare di nuovo il ‘fratellino’ Vlahovic

Quella di domenica allo Stadium è una sfida che a Firenze non viene mai vissuta in maniera banale. E l'incrocio con la Juventus rappresenta la quarta occasione per Vlahovic di affrontare il suo passato. In realtà, quantomeno a titolo personale, non gli è andata mai benissimo. Nella casella dei gol degli ex continua infatti a campeggiare un inequivocabile zero. Numero che Nikola Milenkovic si augura possa restare tale anche da lunedì in poi. "In campo non ci sono amici, conta solo vincere", disse prima dell'incrocio dell'andata. Ma fuori dal campo la situazione è ben diversa, i due sono legati da un rapporto fortissimo, tanto che Dusan apostrofa Nikola come 'fratello maggiore'. Un rapporto nato a Belgrado, rinforzato a Firenze e sugellato in Nazionale. Nel frattempo, il difensore Viola studia per far sì che quello zero rimanga tale il più a lungo possibile. Questo quanto scrive stamani Tuttosport.