La giornata di ieri è stata contrassegnata dalle parole di Rocco Commisso (LEGGI), in ritorno a Firenze dopo ben 7 mesi. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo appunto una riflessione sulle parole espresse dal Presidente viola. Rocco ha di fatto confermato i concetti espressi da Daniele Pradè in quella conferenza stampa che tanto ha fatto discutere. Se molti però consideravano l’intervento del direttore generale come “strategico”, di fronte al proprietario della società diventa più difficile pensare a una strategia. Lo stesso quotidiano individua tre punti fondamentali espressi da Commisso. Il primo: “non è un fallimento se non arriviamo in Europa”. Questa espressione, porta la Fiorentina a “vivacchiare”, collocandola accanto a formazioni prive di antiche ambizioni come Bologna e Torino. Il secondo: “non vi aspettate che si spendano i soldi perché il sistema è cambiato”. Per il giornale, sebbene il Coronavirus ha “strapazzato” il calcio, ci deve essere una via di messo rispetto agli obiettivi annunciati al suo arrivo a Firenze lo scorso anno con tanto di “I soldi non sono un problema”. Inoltre Rocco “ha frenato proprio nel momento in cui gli hanno fatto una legge quasi ad personam sul Franchi”. Il terzo punto: “Inter, Juve, Milan e Roma hanno i debiti, noi no”. Questo però deve essere considerato al netto che i viola non giocano le coppe. Che anche se la squadra è in crescita rispetto allo scorso anno, è la scala di valori ad essere immutata. La Fiorentina è ancora inferiore a tutte le big del nostro calcio. “E se non c’è crescita, se non si giocano le coppe, gli introiti non aumentano. E’ un cane che si morde la coda e la coda della Fiorentina è piena di morsi.”