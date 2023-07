Amrabat-United, si inserisce il Milan: la Fiorentina attende l’affondo inglese

Il Milan è la regina di mercato, sottolinea la Nazione e questo implica il fatto che in molte operazioni ci possa essere lo zampino dei rossoneri. Infatti, anche quella che vede protagonista Sofyan Amrabat, la squadra di Pioli sembra essere protagonista. Il Manchester United ha già l'accordo con il giocatore sulla base di 4 anni con opzione per il quinto, con 20 milioni di euro complessivi. Il Milan, però si sarebbe inserito nella trattativa, spingendo gli inglesi ad accelerare il tutto. La Fiorentina vuole sfruttare queste azioni di disturbo per aspettare l'offerta più congrua. Commisso non si smuove dalla richiesta di 30 milioni e adesso, il Manchester United ha molta fretta di chiudere l'affare.